Джонатана Дюамеля, який у 2010 році підкорив найпрестижніший покерний турнір WSOP Main Event, звинувачують у шахрайстві. Канадець нібито заборгував фіскальним службам 1,8 мільйонів доларів США.

Головні аргументи сторони звинувачення – діяльність Дюамеля є бізнесом, який приніс покеристу чималі кошти за останні 10 років. Мова, насамперед, про турнірні призові, які уже перевищили 18 мільйонів доларів. Податків у повній мірі Джонатан за ці доходи не сплатив. Крім того, канадського регуляра звинувачують у приховуванні реальних доходів від спонсорських контрактів.

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Зрештою, гра у покер була єдиним джерелом доходу Дюамеля впродовж тривалого періоду часу. Канадець проводив за грою не менше 40 годин на тиждень, супроводжуючи свою діяльність суттєвими інвестиціями. Відтак, очевидно, що покер для Джонатана є чимось суттєво більшим, аніж рекреаційне заняття, виграші від якого у Канаді не підлягають оподаткуванню.

Дюамелю і його адвокатам є чим парирувати. Джонатан стверджує, що усі його виграші – збіг обставин, підігрітий посмішкою фортуни. Він, мовляв, не здобував покерної освіти, а у грі завжди керувався виключно досвідом та інстинктами.



Джонатан Дюамель після виграшу WSOP Main Event 2010. Фото: wikipedia

Крім того, канадець наголошує, що свої податкові зобов’язання уже виконав сповна. Адже у 2010 році, після виграшу майже 9 мільйонів доларів у Головній події WSOP, ледь не половину виграшу віддав на користь держави. Експерти вважають, що покерист має непогані шанси залагодити конфлікт без судової тяганини. Інакше, вже у березні сторони перейдуть від слів до справи.