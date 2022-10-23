Мартін Джейкобсон став головною сенсацією у покері у 2014 році, коли виграв WSOP Main Event та став володарем 10 000 000 доларів. З того часу він упевнено очолює список шведських гравців у All Time Money List.

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Джейкобсон знову продемонстрував, що готовий перемагати на найвищому рівні навіть у турнірах із великою кількістю учасників. Флагманська подія UKIPT у межах EPT у Лондоні зібрала майже півтори тисячі входів. Призовий фонд склав 1 399 680 фунтів стерлінгів.

Шведський покерист успішно подолав кіло-поляну, хоча його шлях до перемоги був дуже складним. Третій день турніру Джейкобсон починав найкоротшим стеком серед 28 гравців. Запорукою майбутнього успіху стали кишенькові тузи. Спочатку він потроївся з "ракетами", позбавившись статусу шотрстека, а в хедз-апі у вирішальній роздачі переграв Конора Бересфорда також із рукою АА.

Для Джейкобсона це третя перемога на EPT, але найбільша за грошовим призом. Він заробив 232 300 фунтів стерлінгів. До цього швед здобував титули Європейського покерного туру в Лондоні у 2013 році та у Відні у 2014 році.