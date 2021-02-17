Чемпіон світу з покеру заробив 300 тисяч доларів за вечір

Тріумфатор недавнього WSOP ME аргентинець Даміан Салас добився ще одного помітного покерного успіху. Цього разу за віртуальними столами.

Даміан став фіналістом одного із найбільших онлайн-турнірів тижня. Змагання із бай-іном 10 300 доларів зібрали 202 входи, що сформували призовий фонд у понад 2 мільйони доларів.

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Чіп-лідером із великим гандикапом перед суперниками за фіналку вийшов бельгієць Берт Стевенс. Йому утім не вдалося реалізувати перевагу і представник Бенілюксу завершив змагання на сьомому місці, заробивши "лише" 86 тисяч доларів.

Одразу після Стевенса покинути фінальний стіл довелося його, мабуть, найзірковішому учаснику – Адріану Матеосу. Іспанець, який за кар’єру виграв понад 20 млн доларів, цього разу збагатися ще на 111 тисяч. Врешті, ще через пів години у грі залишилися лише згаданий Даміан Салас та досвідчений фінський профі Семі Келопуро. У ключовій роздачі хедз-апу Салас спіймав сет вісімок, утім Келопуро зібрав стріт із 10-9.

Тріумф приніс Семі 408 тисяч доларів і ця перемога ще більш вражаюча, якщо зважати на те, що фінальний стіл фін розпочинав лише із восьмим стеком. Даміан Салас за своє друге місце отримав 315 тисяч доларів.



Семі Келопуро / фото: pokernews