Чемпіон світу з покеру виніс з казино більше півмільйона доларів

Тріумфатор Головної Події WSOP-2015 Джо Маккіен виграв турнір Seminole High Roller. Турнір відбувався в племінному казино індіанців у Флориді.

Бай-ін у змагання хайролерів коштував 25,5 тисяч доларів. 91 вхід гарантував величезний призовий фонд — 2,2 мільйона баксів!

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Більшу частину цього пирога розділили американці. За фінальним столом знайшлося лише одне місце для покериста з іншої країни. Бельгієць Томас Бойвін став третім, заробивши 285 тисяч "зелених".

Нижче за Томаса фінішував зірковий Девід Пітерс, який цього року демонструє феноменальну форму. Він посів п’яте місце — 128 тисяч доларів призових.

А чемпіоном став Джо Маккіен. Перед хедз-апом він уклав угоду з Дареном Еліасом, тож раннер-ап отримав майже стільки ж грошей, що і переможець. Еліас заробив 539 тисяч, а Маккіен — 551 тисячу баксів!

Відзначимо, що Джо Маккіен є чемпіоном світу з покеру. У 2015 році він тріумфував у Головній Події WSOP. За свою кар’єру американець у живих турнірах заробив уже більше 18 мільйонів доларів.