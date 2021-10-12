Відомий боксер Карл Фроч на прізвисько "кобра" володів статусом чемпіона світу в середній вазі одразу в 3 версіях: WBC, IBF і WBA. Тепер британець домінує над суперниками в інших спортивних перегонах.

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Карл Фроч завершив професійну кар'єру спортсмена в 2015 році, після чого серйозно "підсів" на покер. Тут він довго не засиджувався в статусі аматора, про що свідчать результати флайт-турніру до Main Event DeepStacks.

Із 238 учасників, які сплатили бай-ін у розмірі 1 100 доларів, у фінальний день турніру пробилися лише 36. Серед них чимало професійних гравців, але особливої уваги заслуговує Карл Фроч. Ще нещодавно він висловлював респект українському боксеру Олександру Усику за перемогу над Ентоні Джошуа, а тепер і сам готується до вирішальної сутички за покерними столами 17 жовтня.

Тоді зберуться всі переможці флайт-турнірів Main Event DeepStacks, які розіграють гарантований призовий фонд 1 000 000 доларів.