Брайан Раст увійшов до Зали слави покеру: у чому унікальність цього гравця

У Лас-Вегасі назвали ім'я нового учасника Poker Hall of Fame. За підсумками голосування переможцем став відомий покерний професіонал Брайан Раст.

Тепер ім'я Брайана Раста назавжди стоятиме поруч із Дойлом Брансоном, Філом Хельмутом, Даніелем Негреану та іншими покерними легендами. У фінальному голосуванні за включення до Зали славу покеру він обійшов 9 відомих особистостей, серед яких головними конкурентами були Майк Матусов та Ісайя Шейнберг.

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Брайан Раст дуже впевнено зіграв на цьогорічній Світовій серії покеру. Він вшосте виграв браслет WSOP, оформивши 5 ITM на загальну суму призових понад 1 500 000 доларів.

Брайан Раст увійшов до Зали слави: дивіться відео

Унікальний покерист

Брайан Раст має кілька унікальних досягнень у покері. Він єдиний гравець, який заробляє у живих турнірах понад 1 000 000 доларів протягом 7 років поспіль. Також американець тричі був чемпіоном хайролерського турніру $50K Poker Players Championship. У списку найприбутковіших гравців світу він посідає 29 місце.

Брайан Раст із браслетом WSOP / Фото PokerNews

Окрім трьох титулів Poker Players Championship, Брайан Раст має 6 браслетів WSOP, останній з яких виграв місяць тому. Ця перемога принесла йому понад 1 300 000 доларів. Також Раст був чемпіоном першого хайролерського турніру з бай-іном 500 000 доларів Super High Roller Bowl у 2015 році. Тоді він заробив рекордні в кар'єрі 7 525 000 доларів.

Як починалась кар'єра

У школі Брайан Раст був відмінником. Потім вступив до Стенфордського університету, де й познайомився з покером. У студентські роки дуже любив комп'ютерні ігри. До знайомства з покером міг грати 24 години без перерви у Counter Strike.

На третьому році навчання разом із друзями Брайан Раст організовує роботу покерного клубу, куди ходив грати й сам. За перші кілька місяців він заробив 20 000 доларів. Тоді у 2004 році хлопець вирішив кинути навчання на останньому семестрі та серйозно займатися покером.

Брайан Раст після перемоги у Super High Roller Bowl / Фото cardplayer.com

Зараз Брайану Расту 41 рік. Він має статус 6-развого чемпіона WSOP та одного з найуспішніших гравців планети. Тільки у живих турнірах американець за свою кар'єру заробив 25 258 945 доларів призових. Це при тому, що сам він вважає своєю основною дисципліною кеш у змішаних іграх.