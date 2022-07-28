Чемпіон Main Event WSOP Еспен Йорстад розповів, скільки грошей він отримав насправді

Однією з найгучніших подій у покері цього літа стала перемога Еспена Йорстада у Main Event WSOP. У твіттері норвежець підбив фінансові підсумки Світової серії покеру.

Приклад новоспеченого чемпіона світу Еспена Йорстада доводить, що наполегливість у покері може окупитися. На шляху до перемоги у Головній події норвежець зіштовхувався з психологічними та фінансовими труднощами, але сміливо продовжував іти до своєї мрії – виграти Main Event WSOP.

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У твіттері Еспен Йорстад детально розписав свої витрати протягом WSOP, і вони показали змішану картину. До Головної події, де Йорстад отримав 10 000 000 доларів за перемогу, його чистий прибуток на серії складав 29 690 доларів. Якби не виграний браслет у командному турнірі з Патріком Леонардом та 74 000 доларів призових, то Еспен взагалі зіграв би "в мінус".

Щодо перемоги у Main Event WSOP, Еспену Йорстаду пощастило, що він резидент Великобританії, тому його виграш у 10 000 000 доларів не оподатковувався. Однак норвежець зізнався, що він помінявся долями з 14 гравцями (у діапазоні від 1% до 7,5%).

Таким чином, за перемогу у Головній події Йорстад отримав лише 56% від усього призу (5 600 000 доларів). Виходить, що Еспен збагатив котрогось зі щасливчиків, який помінявся з ним під 7,5%, на 750 000 доларів.