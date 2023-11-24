З 24-го лютого 2022 року Україну активно підтримують західні партнери, волонтери, підприємці. Хтось фінансово, хтось озброєнням, чи гуманітарною допомогою, а от Єн Гаскойн дарує українцям хороший настрій і зігріває смачною піцою.

До теми Українка навела галасу в культовому шоу Poker After Dark



Британські благодійники / Фото The Times

З початку повномасштабної війни фургон "The Gazza Pizza" об’їздив чимало насалених пунктів України, влаштовуючи для мешканців просто на вулиці маленьке гастрономічне свято. А ще Єн Гаскойн захоплюється покером і нещодавно здобув свою найбільшу перемогу в кар’єрі.



Єн Гаскойн / Фото PokerNews

Британець став переможцем Головної події Grosvenor UK Poker Tour, перетворивши бай-ін у 1 250 фунтів на 62 198 призових (77 178 доларів). Для Гайсойна це поки рекордний виграш в покері. Хтось із фоловерів британця в соцмережах не забарився з привітанням, передавши привіт із холодної, але незламної України.

Отримав це оновлення десь з України. Трішки щастя під час довгої похмурої зими. Піца для миру. Найкращий подарунок на пенсію. Ще раз дякую всім, хто долучився. Забудьмо про ненависть, зробимо світ кращим, – підписав свій пост Єн Гаскойн.