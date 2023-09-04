Головна подія Європейського покерного туру в Барселоні зібрала 2 100 входів – це другий за чисельністю турнір в історії EPT.
До теми Недешеві розваги Жерара Піке: відомий футболіст зіграв покерний турнір за 50 000 євро
Виклик серйозній поляні кинули й чимало українців. У підсумку одразу шестеро наших покеристів дістались призової зони:
81 місце – Олег Васильченко
181 – Денис Федоренко
261 – Станіслав Петрів
274 – Андрій Андрєєв
294 – Андрій Любовецький
301 – Ренат Богданов
Левову ж частку призового фонду розділили учасники хедз-апу. Кульмінацією протистояння Саймона Віціака та Жоао Сіденстрікера стала роздача, у якій бразилець на рівері відправив у банк залишки стеку, блефуючи із дамою хай. Француз знайшов у собі мужність парирувати з парою п’ятірок.
Чемпіон Main Event Саймон Віціак / Фото PokerNews
Цікаво, що віце-чемпіон міг вилетіти ще до початку зони ITM. Утім бекери, після першої змарнованої "кулі" бразильця вартістю у 5 300 євро, наполягли, щоб той зробив ре-ентрі. Як показала гра – недаремно. Жоао Сіденстрікер поклав до кишені більше 1 000 000 євро, а відтак дозволив непогано заробити своїм інвесторам.