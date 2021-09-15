Бразилійка обіграла зіркових чоловіків на шляху до титулу чемпіонки світу з покеру

Лалі Турньє наполегливо демонструє, що покер не варто вважати, насамперед, чоловічим спортом. Бразилійка виграла 2 титул Чемпіонату Світу з онлайн-покеру за якісь 2 тижні.

На початку вересня Лалі Турньє підкорила WCOOP за 109 доларів і виграла 15 486 баксів.

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За перемогою дівчини в режимі лайв перед монітором стежив її чоловік відомий бразильський регуляр Рафаель Мораєс. Через кілька днів Лалі пригостила Рафаеля ще яскравішими емоціями.

Турньє підкорила WCOOP 1050, не знітившись перед авторитетом своїх суперників. Впродовж фінального дня, який тривав 8 годин, тендітна дівчина протистояла мастодонтам гри – "Lena900", "C. Darwin2" і "theNERDguy".

Утім, маститі покеристи пролетіли повз трофей. Лалі Турньє оформила найбільш вагому, у всіх розуміннях, перемогу в кар’єрі. Бразилійка заробила 182 тисячі доларів і приміряла черговий браслет чемпіонки світу з покеру.