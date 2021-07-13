Браян Пікколі вдруге став чемпіоном світу з покеру і заробив понад 80 тисяч доларів

Фінішував уже дванадцятий титульний турнір WSOP Online 2021. Цього разу покеристи боролися за трофей у змаганнях із Безлімітного Холдему з бай-іном 500 доларів.

Турнір зібрав лише трохи менше 1000 входів, що сформували солідний призовий фонд у понад 400 тисяч баксів! Цей пиріг розділили між собою 143 покеристи, серед яких знайшлося місце і зіркам. Даніель Негреану фінішував 62-м, заробивши 1 208 доларів, а чемпіон WSOP Main Event 2013 Раян Ріс вилетів на 98-й сходинці та отримав 820 "зелених".

Читайте також: Український покер-рум із розмахом святкує своє 5-річчя

Змагання відбувалися у турбо-форматі, тож визначити чемпіона вдалося усього за 7 годин. Фінальний же стіл тривав лише годину. Браян Пікколі зайшов за фіналку одним із чіп-лідерів і вправно користувався перевагою великого стеку, постійно давлячи на опонентів. Це дозволило Браяну впевнено вийти у хедз-ап із відчутним гандикапом перед Деном Сінделаром.

У вирішальній роздачі Ден поставив ол-ін із 8-10 та отримав кол від Пікколі з А-К. Через кілька секунд Браян став власником браслету WSOP та отримав 83 тисяч доларів призових.

Для Пікколі це вже друга у кар’єрі перемога на Світовій серії. Щоправда першу він здобув ще далеких вісім років тому на WSOP Asia-Pacific Event, де заробив 221 тисячу доларів.