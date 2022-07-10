Main Event WSOP цього року зібрав 8 663 входів, трохи не дотягнувши до рекордних 8 773 реєстрацій у 2006 році. Призовий фонд Головної події перевищив позначку 80 000 000 доларів, а чемпіон Головної події отримає 10 000 000 доларів.

Читайте також Щасливий до нестями: покерист перетворив 1 000 доларів на мільйон – відео

Після завершення третього дня турніру в грі залишилося лише 1 299 гравців. Усі вони забезпечили собі мінімальну виплату 15 000 доларів. В ITM пробилися українські покеристи. Найкращі позиції зберігає володар браслета WSOP Europe Андрій Любовецький, який йде на 775 місці зі стеком 37,5 ББ.

Андрій Любовецький / Фото wsop.com

Також у грі ще один покерист із Києва Артем Сугак. Він посідає у загальному заліку 837 місце. Трохи гірше йдуть справи у харків'янина Вадима Шльоза, який залишається внизу чіпкаунта, але зберігає шанси на розкручування.

Серед колишніх чемпіонів Main Event WSOP у грі Корай Альдемір, Деміан Салас, Джон Цін, Райан Рісс та Грег Мерсон. Ім'я нового чемпіона світу з'ясується 16 липня.