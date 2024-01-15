Про найкращі покерні облікові записи в інстаграмі, на які ви можете підписатись, щоб отримати поради, натхнення, розваги та інсайти від професійних гравців, тренерів, блогерів та інших експертів читайте на Покер 24.

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Дуглас Полк

Дуглас Полк одне з найвідоміших імен у покері на сьогодні. Він має один із найпопулярніших покерних акаунтів в інстаграмі. Як професіонал з покеру з високими ставками, Дуг публікує повідомлення переважно про своє життя за покерними столами та навколо них.

Він також транслює покер, наприклад, про його нещодавнє завдання з банкроллом перетворити 100 доларів на 10 тисяч за онлайн-покерними столами з мікроставками. Окрім того, він публікує повідомлення про свої потокові відеоігри, діяльність пов’язану з криптовалютою і своїх собак. Завжди цікаво і безперечно варто того, щоб стежити!

Даніель Негреану

Один з найвідоміших та найуспішніших покеристів у світі, який виграв шість браслетів WSOP та два титули WPT. Він також є членом команди PokerStars та автором кількох книг про покер. У своєму обліковому записі в Інстаграм він ділиться особистим та професійним життям, включаючи подорожі, тренування, родину, друзів, їжу, спорт та, звичайно, покер. Він також часто проводить прямі ефіри, де він аналізує свої руки, відповідає на запитання фанатів та розмовляє з іншими зірками покеру.

Джо Інграм

Він веде найкращий покерний подкаст у галузі, а також має популярний покерний акаунт в інстаграмі. В основному він публікує кліпи зі своїх відео на Youtube та подкастів. Він також публікує фотографії та кліпи різних професіоналів високих ставок, з якими він стикається, таких як Даніель Негреану на драйвінг рейндж. Джо Інграм завжди тримає руку на пульсі всього, що відбувається з онлайн-покером. Безперечно варто того, щоб ви підписалися.

Лів Боре

Англійська покеристка, яка виграла браслет WSOP, титул EPT та понад 4 мільйони доларів в призових грошах. Вона також є співзасновницею та директором благодійної організації Raising for Effective Giving, яка заохочує покерну спільноту до ефективного альтруїзму.

У своєму обліковому записі в інстаграмі вона демонструє свою пристрасть до науки, філософії, природи, мистецтва, музики та пригод. Вона також публікує цікаві факти, головоломки, відео та історії про покер та життя.

Федір Хольц

Вважається одним із найуспішніших турнірних покеристів за останні роки з десятками мільйонів заробітків. Зараз він також є одним із найбільших переможців за всю історію живих покерних турнірів. І на довершення всього йому лише за 20!

У Хольца також є один із найкращих покерних акаунтів в інстаграмі, на який варто підписатися. Він пише здебільшого про спосіб життя молодого феноменального професіонала з покеру з високими ставками. Але ви також знайдете багато фотографій з його подорожей по світу та його повсякденного життя. Безперечно варто того, щоб ви підписалися.

Марія Хо

Тайвансько-американська покеристка, яка є однією з найкращих гравчинь у світі. Вона заробила понад 4 мільйони доларів в живих турнірах, фінішувала на другому місці в головній події WPT, та двічі потрапляла за фінальний стіл WSOP.

Також вона є телевізійною особистістю, коментатором, ведучою та амбасадором покеру. У своєму обліковому записі в інстаграмі вона виставляє фото та відео з різних подій, місць, людей, настроїв, стилів та хобі, які відображають її різноманітні інтереси та таланти.

Ендрю Німі

Американський покерист, який грає переважно в готівкових іграх в Лас-Вегасі та інших містах. Він є автором одного з найпопулярніших покерних влогів на YouTube, де він ділиться своїми досвідами, порадами, аналізами, емоціями та пригодами в покерному світі. У своєму обліковому записі в інстаграмі він постить свої знімки з різних локацій, сесій, подій, друзів, їжі, напоїв та інших аспектів свого покерного та особистого життя.

Оскільки покер – це дуже візуальна гра, з грандіозними турнірами які проводяться в різних куточках світу, а інстаграм – ідеальний спосіб поділитися всіма покерними тріумфами (і поразками) зі світом. Оберіть своїх улюбленців і слідкуйте за світом покеру разом з ними.