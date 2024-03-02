Покерний блогер обчистив професіонала на понад 200 тисяч доларів в одній роздачі - відео

Зірка Youtube Ітан "Ремпейдж" Яу провів прибуткову покерну кеш-сесію, яку наживо транслювали із казино Hustler. Успішний вечір американцю забезпечила одна роздача.

Ітан "Ремпейдж" Яу, який у Youtube розповідає про свої покерні походеньки 285 тисячам підписників, поділився класним контентом. Остання сесія на шоу Hustler Casino Live закінчилась для блогера серйозним профітом.

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Флагманом 5-годинної кеш-гри на лімітах 50/100 доларів став покерний кулер за участю трьох гравців. "Доктор Пі" із коротким стеком – 25 875 доларів – оголосив ол-ін на префлопі, озброївшись кишеньковими дамами. Суперники – "Нік Ейрбол" із А-Ко та "Ремпейдж" із К-К, звісно, не збирались відправляти карти у відбій.



"Нік Ейрбол" / Фото PokerNews

Ба більше, "Нік Ейрбол" ще до появи карт на дошці виставив усі фішки на середину столу. "Ремпейдж" відповів снеп-колом, ризикнувши усім, що мав, а це 223 700 доларів. Крутити усі вулиці вирішили двічі і фаворит встояв.

У підсумку Ітан "Ремпейдж" Яу забрав велетенський банк у 473 000 доларів – найбільший пот сесії. Зрештою, профіт блогера за вечір склав близько 275 000 баксів. Для "Ремпейджа", який минулого місяця просадив близько півмільйона, це серйозний аргумент відмовитись від ідеї опуститись на мікроліміти 1/3 долари. Підписникам американця така новина дуже сподобається.