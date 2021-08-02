Битва за 326 тисяч доларів: визначився фінальний стіл турніру хайролерів

Чемпіон чергового Super MILLIONS визначиться у вівторок ввечері, а за фінальним столом, за традицією, буде за кого тримати кулаки із пост-радянської покерної тусовки.

Бай-ін в онлайн-турнір Super MILLIONS коштує 10 300 доларів, а одразу троє зіркових гравців вирішили інвестувати в призовий фонд в чотири рази більшу суму. Утім, для Томаса Мюльокера, Деніеля Дворесса та Жоао Вікейри усе закінчилось без ITM.

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А от дев’ятеро найбільш достойних уже гарантували собі щонайменше 45 тисяч доларів кожен. Серед них латвієць Олексій Поняков, який на фіналку вийшов із третім стеком (37,1 ВВ). Попереду – лише визнані зірки хайролу – Айзек Хекстон (54,6 ВВ) і Майкл Адамо (114 ВВ).

Австралієць випереджає найближчого переслідувача більш як удвічі, тому має хороші шанси добрати те, що не вдалось 24 березня цього року. Майкл Адамо тоді поступився у хедз-апі Super MILLIONS.