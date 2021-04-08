В білоруського хайролера є привід відкрити чергову пляшечку вина

Віктор "limitless" Маліновський святкує свою першу перемогу в рамках весняного чемпіонату з онлайн-покеру. Білорус затягнув турнір хайролерів з бай-іном 10 300 доларів.

Маліновський не був би собою, якби не інвестував в дорогий івент одразу кілька "набоїв". На відміну від більшості суперників, Віктору участь в турнірі обійшлась у 30 900 баксів, але фортуна винагородила покериста за щедрість. На фінальному столі в якийсь момент "limitless" замикав чип-каунт лише із 10 великими блайндами.

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Маліновський, утім, зумів розкрутитись, а у хедз-апі перевершив одного із найкращих МТТ-гравців сучасності Саймона "C.Darwin2" Меттсона. Швед розпочав розбірки за фіналкою солідним чип-лідером. В той час як у його опонентів було по 1,5-2 мільйони фішок, Меттсон встиг накопичити аж 11 мільйонів.



Віктор Маліновський. Фото / Poker Сentral

До кінця дистанції Саймону пального не вистачило – Маліновський виграв вирішальне виставлення, домінувавши A-J суперника своїми A-Q. Дебютний титул білоруса на SCOOP оцінили у 241 957 доларів. Саймон Меттсон, зупинившись за крок від свого третього трофею весняного чемпіонату, отримав 185 766 доларів призових.