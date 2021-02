Біл Перкінс подає хороший приклад: зустрів день народження і допоміг сиротам

Успішний бізнесмен та відомий шанувальник покеру з високими ставками Біл Перкінс нещодавно відсвяткував свій 52-й день народження.

Джерело: pokeroff

На честь свята Біл вирішив не лише приймати, але й роздавати подарунки. Перкінс пожертвував 122 тисячі доларів організаціям, що займаються всиновленням та удочерінням DePelchin Children's Center і Dave Thomas Foundation.

Так покерист вирішив привернути увагу до проблем сиріт і закликав допомогти усіх, хто має таку можливість:

Діти, у яких немає люблячого дому – це корінь багатьох соціальних проблем, і кожен заслуговує на хороших батьків. Якщо ви згодні з цим, то будь ласка, подумайте над тим, щоб зробити пожертвування самостійно чи, принаймні, розібратися у цій проблемі глибше.

Сам Перкінс – батько трьох дітей, тож саме з ними, та ще кількома близькими людьми і святкував свій день народження. Окрім інших подарунків, Білу дістався торт у вигляді його книги: "Die with Zero: Getting All You Can from Your Money and Your Life". Назву можна перекласти: "Померти ні з чим: отримай все, що можеш від грошей та життя".



Біл Перкінс на презентації своєї книги / фото: Just Zagreb