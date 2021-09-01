Учасникам Головної події довелось ризикнути цілим статком, адже бай-ін у турнір обійшовся кожному із 41 покеристів у 250 000 тисяч доларів.

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Покинути стіл не з порожніми руками судилось лише шістьом товстосумам, а заповітний бабл оформив майбутній герой турніру. Віктор Маліновський за підтримки А-К провчив за легковажність Алі Імсіровіча, який на префлопі відправив на середину столу аж 30 блайндів зі с’ютовими A-2.

Очоливши чип-каунт перед фінальним днем, Маліновський не здавав позицій і допровадив справу до хедз-апу. Там на білоруса чекав Іван Ляу, який виявився упертим хлопцем. Суперники більше 5 годин боролись за титул, але нерви у малайзійця таки не витримали.



Віктор Маліновський / PokerNews

Програвши виставлення A-4 проти A-K Маліновського, Ляу залишився з крихітним стеком, і уже за кілька хвилин підписав остаточну капітуляцію. Неймовірно, але факт, білорус виграв свій перший титул в офлайн-покері, і який. Віктор Маліновський заробив неймовірні 3 690 000 доларів. Іван Ляу також не бідуватиме – 2 460 000 доларів призових.