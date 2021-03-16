Берт Стівенс поборов бразильську домінацію в онлайн-покері

Британський професіонал Берт Стівенс очолив рейтинг найкращих онлайн-гравців планети.

Останні три місяці вершину списку окупував бразилець Бруно Боттеон. Увесь цей час британець вперто дихав у спину лідерові й от нарешті зміг потіснити того з олімпу.

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"Зміна влади" відбулася завдяки успішному виступу Берта на турнірі Super High Roller. Стівенс посів друге місце, заробив 655 тисяч доларів і більше тисячі рейтингових очок. Цього цілком вистачило, аби вчетверте в кар’єрі очолити рейтинг найкращих онлайн-покеристів.

Відзначимо, що Боттеон опустився аж на четверту сходинку списку. Другим наразі йде португалець Руй Ферейра.

Найкращим серед українців залишається Андрій Любовецький. У нього 121 місце.