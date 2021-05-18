Банкір виграв мільйон доларів у покерному турнірі, що затягнувся на … рік

Ще у березні 2020 року сформувався фінальний стіл престижного покерного турніру Main Event L. A. Poker Classic WPT. Утім сісти за фіналку її учасникам тоді так і не судилося, адже у той час якраз почала набирати обертів пандемія коронавірусу.

Переносити в онлайн вирішальну фазу змагань організатори не захотіли, тож шістьом фіналістам доводилося лише з нетерпінням чекати можливості розіграти чималі призові. І, врешті, днями турнір таки завершився – через 1 рік і 2 місяці після свого початку.

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Така довгоочікувана фіналка тривала 11 годин і в підсумку цього марафону чемпіонський титул, а з ним 1 015 000 доларів призових дісталися представнику США Балакрішні Патуру. У хедз-апі він здолав литовця Матаса Сімболаса, який заробив 600 тисяч доларів.

Цікаво, що Патур був єдиним не професійним покеристом за цим фінальним столом. Балакрішна працює у банківській сфері. Та, вочевидь, впродовж більш ніж року він встиг суттєво попрацювати над власними покерними навичками і здобув заслужену перемогу.