На Багамах вирують покерні пристрасті: українець Ігор Ярошевський виграв 230 000 доларів
Джерело:pokerstarslearn.com
Відомий покер-про Ігор Ярошевський був зовсім близько до чемпіонського титулу серії PCA, що триває на Багамських островах. Українець став раннер-апом хайролерського турніру з бай-іном 10 200 доларів.
Слідом за Андрієм Любовецьким, який нещодавно зіграв за фінальним столом турніру з Омахи за 25 000 доларів, інший український покерист Ігор Ярошевський також відзначився на престижній хайролерській серії РСА.
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У турнірі PSPC Warm Up із Холдему було зроблено 162 входи, завдяки чому призовий фонд події склав 1 571 400 доларів. Українцю вдалося подолати шалену конкуренцію у компанії визнаних майстрів світового рівня.
Ігор Ярошевський пробився у хедз-ап, де на нього чекала зустріч з американцем Джессі Лонісом. На жаль, вирішальна битва склалася на користь суперника, який забрав чемпіонський кубок і головний приз 367 400 доларів. Дніпрянин отримав 229 750 доларів.
Ігор Ярошевський входить до числа найуспішніших гравців України. За свою кар'єру він виграв понад 4 000 000 доларів, посідаючи 3 місце за показником призових серед усіх українських покеристів.