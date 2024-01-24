Український покерист випередив 200 тисяч суперників і заробив чималу суму в онлайні

Представник України з ніком B00ZER зумів пробитися за фінальний стіл одного з престижних онлайн-турнірів. Йому вдалося залишити позаду гігантське поле у десятки тисяч суперників.

Вхід до турніру у форматі "баунті" коштував лише трохи більше, ніж 5 доларів, тож взяти участь собі змогли дозволити майже 250 тисяч покеристів. Відтак, призовий фонд склав вражаючі 1 218 275 доларів.

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Попри неймовірну кількість суперників, пробитися на фінальний стіл вдалося і одному українському покеристу, що виступає під нікнеймом B00ZER.

За "фіналкою" спортсмени вирішили поділити призовий фонд і продовжити боротьбу лише за "баунті". B00ZER у підсумку фінішував на 5-й сходинці та заробив понад 12 тисяч доларів призових.

Додамо, що інший українець з ніком Tolik@ фінішував десятим, заробивши 2,4 тисячі доларів.



Підсумкова турнірна таблиця з українцями / Скриншот з GGpoker

Український успіх у Чехії

Нагадаємо, нещодавно українці вдало виступили на етапі WSOP Circuit у чеському Розвадові. Зокрема, одразу 11 наших земляків потрапили до призової зони Головного турніру. Найкращий результат показав Яків Сизганов, який фінішував 16-м та заробив 8748 євро.