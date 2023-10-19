Нещадний Голлівуд: авторів фільму "Шулери" звинувачують у крадіжці сценарію

З моменту виходу фільму "Шулери" минуло вже 25 років, а він все одно залишається найкращим на покерну тематику. Лише зараз відкрилися подробиці, які викликають сумніви щодо справжніх сценаристів легендарної стрічки.

Сценарист фільму "Шулери" Браян Коппельман розповідав, як програв у закладі Нью-Йорка 750 доларів, після чого з'явилася ідея фільму про покер. Проте є й інша значно цікавіша версія.

До теми Дойл Брансон провчив зірку Голлівуду: те, чого ви не знаєте про головний фільм про покер

Торік вийшла книга "Брудні справи: Гроссо проти Miramax – війна з Харві Вайнштайном та сценарій, який змінив Голлівуд". Її автор Джеффрі Алан Гроссо розповів, як на початку 90-х написав біографічний сценарій для фільму, пов'язаного з покером.

Він відправив сценарій до Miramax, але відповіді не отримав. Через кілька років Джеффрі здивувався, коли сцени з фільму "Шулери" майже повністю відтворювали його текст. Ба більше – у нього теж був персонаж на ім'я Worm.

Джеффрі Алан Гроссо зі своєю книгою / Фото PokerNews

Гроссо зібрав усі документи, найняв адвоката та подав до суду на Miramax. Детально про розгляд справи він пише на сторінках своєї книги. Побороти гіганта кіноіндустрії йому не вдалося, проте за підсумками цієї справи у Каліфорнії внесли поправки до закону про копірайт.

"Брудні справи" виявилися набагато цікавішою книгою, ніж можна було очікувати. Я думав, що це історія невдахи, який намагається піаритися на відомому фільмі, але автор послідовно викладає факти та підтверджує їх низкою документів, – прокоментував редактор PokerNews Чед Холлоуей.

Реакції від Браяна Коппельмана або Девіда Левіена не було, але схоже ніхто й не буде заперечувати, що збігів у сценаріях знайшлося надто багато, щоб це можна було списати на випадковість.