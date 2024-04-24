Покер на висоті 270 метрів: в Австралії провели екстремальну рекламну кампанію – відео

Організатори Світового покерного туру витягли двох знаменитостей на вершину одного із найвищих хмарочосів країни, щоб попіарити власний онлайн-додаток. Екстремалам знадобилось спеціальне спорядження.

Жоден турист, побувавши у Серферс-Парадайз, у передмісті австралійського Голд-Кост, не пробачить собі, якщо не підніметься на оглядовий майданчик хмарочоса Skypoint. Звідти відкривається неймовірний краєвид на океан. А як щодо гри у покер на висоті 270 метрів.

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Власне такий досвід тепер є у покерного влогера Ітана "Rampage" Яу та місцевої легенди гри Біллі "The Croc" Аргіроса. Знаменитостей підняли на одну із найвищих точок Австралії і влаштували покерні баталії у смартфонах.

Покерні баталії на одній з найвищих точок Австралії: дивіться відео

Усе заради розкрутки додатка ClubWPT, який просувають одні із провідних організаторів покерних турнірів із Світового покерного туру. Крім того, нагадали шанувальникам інтелектуальної гри, що і в Австралії проходять круті покерні фестивалі. А тут якраз фінішував WPT Prime Gold Coast Championship, який викликав чималий ажіотаж серед шанувальників інтелектуальної гри.

Найпопулярніший блогер зіграв у покер в Антарктиді

Александр Wolfgang Зайбт не втомлюється робити шалені речі, аби втриматися у променях слави. Зірка інтернету підписав ще кількох відчайдух на гру в покер в екстремальний мороз.