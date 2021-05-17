Австралієць переміг у розбірках покерних товстосумів

Один з найкращих австралійських гравців Майкл Аддамо став чемпіоном WPT High Roller Turbo. Він заробив 87,5 тисяч доларів!

Бай-ін у змагання коштував 5,2 тисячі доларів. 54 входи дозволили зібрати солідний призовий фонд — 270 тисяч баксів.

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Серед учасників цього турбо-турніру було дуже багато іменитих гравців. До призової зони потрапили дев’ятеро учасників. Серед них такі акули покеру як Девід Пітерс, Артур Мартіросян та Микита Бодяковський.

На третьому місці вибув іменитий американець ірландського походження Стів О’Дваєр. Заробивши 35 тисяч доларів, він залишив тет-а-тет дует фіналістів: Алекса Фоксена і Майкла Аддамо.

У вирішальному хедз-апі австралієць зміг подужати спротив американця. Фоксен отримав майже 54 тисячі "зелених", а Майкл став чемпіоном і отримав 87,5 тисяч доларів!