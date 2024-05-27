"Це було епічно": литовський бізнесмен показав, як виграв 2 мільйони доларів

Антанас Гуога, не менш відомий під псевдо Tony G, чим тільки не займався у житті – від найрізноманітніших бізнес-проєктів до роботи депутатом Європарламенту. Втім, головною пристрастю Антанаса залишається покер.

Литовець вкотре довів це, завітавши до Чорногорії, де днями завершилася хайролерська серія Triton Poker. "Тритон" відомий тим, що окрім турнірів, там відбуваються дорогі кеш-ігри, участь в яких собі можуть дозволити лише покеристи з дуже туго набитими гаманцями.

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Власне в одній з таких і взяв участь Tony G. Компанію Антанасу склали топові професіонали, як то Адріан Матеос, Кріс Брюер, Джейсон Кун та інші. Грали хайролери в Омаху із захмарними блайндами 1000/2000 доларів.

В одній із роздач Tony G зумів виграти божевільний банк розміром 2 мільйони доларів! Щасливою для литовця стала рука 9-J-J-7, що дозволила зібрати фул-хауз. Цікаво, що суперники домовилися розбити банк на 3 частини і, відповідно, прокрутити три дошки, але щоразу перемога залишалася за Тоні.

Tony G виграє 2 мільйони доларів: дивіться відео

7:11 ранку, нарешті гра закінчена і можна відпочити. Це було дуже епічно, але завжди настає час, коли потрібен відпочинок. Адреналіну було багато!!!,

– написав Гуога після свого неймовірного успіху.

Нагадаємо, що Антанас Tony G Гуога є одним з найбільших друзів України в покерній спільноті. Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році він розмістив наших біженців у власному комплексі Tony Resort та донатив чималі суми на потреби постраждалих від війни.

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