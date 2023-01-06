Андрій Любовецький – найкращий покерист 2022 року в Україні

Global Poker Index визначає найкращих гравців року кожної з країн світу, керуючись наскільки успішно покеристи виступали в офлайн-турнірах. Серед українців впевнену перемогу здобув Андрій Любовецький.

Сайт GPI опублікував результати всіх покеристів світу за 2022-й рік. Гравцям нараховувались очки за потрапляння в ITM великих міжнародних турнірів. Найкращий сезон серед українців провів Андрій Любовецький, який другий рік поспіль виграє браслет Світової серії покеру.

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Уродженець Хмельницька набрав майже вдвічі більше очок від Володимира Дрокіна, який посів 2 місце. Також п'ятірку кращих у рейтингу склали Ренат Богданов, Роман Веренько та Андрій Данилюк. Зовсім трохи відстав легендарний український покерист Ігор Ярошевський.

Найбільший приз Андрій Любовецький у 2022 році заробив на ЕРТ у Празі. У хайролерському турнірі з бай-іном 10 300 доларів він став раннер-апом, вигравши 439 000 доларів. Ще 184 000 доларів додав на ЕРТ у Монте-Карло.

Водночас українець зумів вибороти золотий браслет WSOPE у Розвадові, який приніс йому 47 000 доларів. Також Андрій Любовецький виступив найкраще серед усіх українських гравців на Світовій серії покеру, що відбувалася влітку у Лас-Вегасі. Там він оформив 4 ITM на загальну суму призових понад 100 000 доларів, двічі зупинившись на передфінальній стадії.

Головним досягненням Любовецького у 2022 році стало ще й те, що тепер він зрівнявся з Олексієм Ковальчуком за кількістю виграних браслетів Світової серії покеру. Тепер в Україні двоє гравців з двома браслетами WSOP.