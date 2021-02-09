Андрій "Kot_Spartac" Котельніков виграв 47 тисяч доларів

Відомий російський покерист Андрій Котельніков посів четверте місце у Main Event 50/50 Series.

Бай-ін у турнір коштував 50 доларів. Майже 28,5 тисяч входів легко окупили солідну гарантію — мільйон доларів.

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До другого дня пробилося менше трьохсот учасників. Одним з лідерів був Андрій Котельніков.

На вирішальному етапі турніру "Kot­_Spartac" не скинув обертів і зміг посісти четверте місце. За це він отримав 47 тисяч баксів призових.

А чемпіоном Головної Події став покерист з Білорусі Роман Кріволь. Гравець з ніком "Shkolota1488" вкотре підтвердив статус кваліфікованого професіонала. Окрім статусу тріумфатора, білорус заробив 116,6 тисяч доларів.