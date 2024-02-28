Держипільський знову за фіналкою топового турніру – 1,5 мільйона у кишені

Андрій Держипільський продовжує вражати своїми результатами на початку 2024 року. Українець знову пробився за фіналку елітарного онлайн-турніру.

GGMillions з бай-іном 10 300 доларів та гарантією в 1 мільйон "зелених" за правом вважають чи не найпрестижнішим регулярним онлайн-турніром сучасності, участь в якому беруть провідні зірки покеру.

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Так от Андрій Держипільський у цій іменитій компанії вже почувається наче акула у воді. У 2024 році українець чотири рази пробивався за фінальний стіл GGMillions. Перемогти поки не вдавалося, а найкращим результатом стало друге місце. У крайньому ж мільйоннику Андрій фінішував лише дев’ятим, тобто першим з учасників покинув фінальний стіл. Вини самого Держипільського тут, щоправда, небагато. Українцеві сильно не пощастило. Майже увесь свій стек він віддав Деніелю Пітерсену, коли останній зумів зібрати стріти з J-J проти К-К Андрія.

Решту фішок Держипільський виставив ол-ін з К-2 і програв Бруно Волкмену. Втім, навіть дев’яте місце принесло нашому земляку солідні призові – 41 тисячу доларів (понад 1,5 мільйона гривень).

Перемога ж у турнірі дісталася румунському профі Владу Дар’є, який заробив 298 тисяч євро.

Підсумкова таблиця GGMillions

Влад Дар’є –298 000 доларів Ілля Анацький – 233 000 Анатолій Нікітін – 182 000 Деніель Пітерсен – 142 000 Бруно Волкман – 111 000 C3H5N3O6 – 87 000 Павел Плешув – 68 000 Майк Баттані – 53 000 Андрій Держипільський – 41 000

Найбільша перемога в кар’єрі

Німецький покерист Олівер Вайс став чемпіоном турніру хайролерів на паризькому етапі EPT. Цей успіх став найбільшим у кар’єрі Вайса і приніс йому понад 900 тисяч євро призових.