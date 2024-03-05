Українці запалюють: перші успіхи на Світовій серії з гарантією 100 мільйонів доларів

В онлайні стартувала престижна покерна серія WSOP Circuit. Загальний призовий фонд усіх турнірів сягне божевільних 100 мільйонів доларів.

Фестиваль стартував 3 березня і триватиме аж до 1 квітня. За цей час розіграють 18 чемпіонських перснів WSOPC. Першими успіхами "кільцевої" серії вже можуть похвалитися і українці.

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Ймовірно, найсильніший турнірний гравець України на цю мить Андрій Держипільський зовсім трохи не дотягнувся до подіуму турніру Bounty Hunters Big Dance з бай-іном 215 доларів. Андрій фінішував четвертим з 1 325 гравців та заробив 8 744 долари.

Успішно складається 2024 рік і для іншого українця – MoneyFaker69. Цього разу він зумів пробитися за фінальний стіл титульного турніру Monday Showers Bounty HR з бай-іном аж 1050 доларів. П’яте місце принесло нашому земляку 4 303 бакси. Переміг тут, до слова, легендарний швед Ніклас lena900 Астедт (13 621 долар призових).

669 входів зібрав турнір Super Circuit Classic, вхідний квиток на який коштував 250 доларів. Тут за фінальний стіл потрапили одразу двоє українців – HinTT став шостим, заробивши 6 135 доларів, а Shandaru отримав 2 587 "зелених" за дев’яте місце

Також додамо, що у події Monday Monster Stack українець з ніком AdjaMadja посів сьоме місце, за що заробив 5 438 доларів, а в змаганнях PLO Bounty Big Dance з Омахи Varvarmaks став п’ятим, отримавши 1 276 баксів.

Покер в Антарктиді

Найпопулярніший покерний блогер у світі Александр Wolfgang Зайбт організував гру прямісінько посеред Антарктиди. Нагадаємо, восени 2023 року YouTube-канал Александра – Wolfgang Poker – став першим приватним каналом на тему покеру, що перетнув позначку в 1 мільйон підписників.