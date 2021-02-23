Анатолій Філатов повернувся на переможну стежку в онлайні

Відомий російський покерист Анатолій Філатов, який лише в "живих" турнірах виграв понад 5 мільйонів доларів призових, давненько не тішив своїх прихильників хорошими заносами в онлайні. "NL_Profit" нагадав про свій високий клас, тріумфувавши у турнірі хайролерів.

Івент за 1050 доларів зібрав 314 входів, а за головний приз – 59 тисяч доларів, боролись чимало іменитих регулярів з онлайну. Зокрема, п’яте підсумкове місце, яке оцінили у 18 619 доларів, посів українець Андрій Новак, для якого присутність на фіналках в останній час є звичною справою. Тим часом, восьмою позицією задовольнився один із найкращих ММТ-гравців у мережі Саймон "C.Darwin2" Меттсон – 7 832 долара призових.

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Вершки, натомість, зібрав Анатолій Філатов, який за дев’ять годин маже у 60 разів примножив власні інвестиції. В контексті глобальних досягнень російського покериста це далеко не найбільший успіх, але вагоме досягнення на дистанції останніх місяців. Куди кращими були справи у Філатова влітку минулого року, коли він посів третє місце в одному із турнірів WSOP online і оформив свій найбільший ITM в інтернеті – 772 251 долар.