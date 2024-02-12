Шон Перрі без зайвої скромності називає себе одним із найкращих спортивних прогнозистів сучасності, але, як показує остання ставка покериста, він добряче перебільшує. Американець "інвестував" 1 100 000 доларів у Супербоул – головний матч сезону в американському футболі – і втратив геть усе.

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Фаворити Шона Перрі "Сан-Франциско Форті Найнерс" жваво розпочали, повівши перед з рахунком 10:0. Покерист вже мабуть фантазував, куди витратить 1 000 000 профіту, саме такий чистий виграш йому світив в разі перемоги його команди. Утім, "Канзас-Сіті Чіфс" не даремно носять звання чинного чемпіона NFL.



Супербоул 2024 / Фото AP

"Чіфс" відігрались і перевели гру в овертайм, де на багатомільйонну армію фанатів, і Шона Перрі особисто, чекала справжня драма. Футболісти "Сан-Франциско" перемагали з різницею у три очки, але на за 3 секунди до фінальної сирени не встежили за Меколем Хардманом, який оформив тач-даун і дозволив "Чіфс" захистити титул.



Ставка Шона Перрі / Фото Соцмережа Х покериста

Сирена зафіксувала перемогу "Канзас Сіті" з рахунком 25:22 і констатувала солідний програш Шона Перрі. 1.1 мільйона доларів, які американець відніс букмекерам, – шоста частина від усіх покерних здобутків Перрі. Невдаха, щоправда, не впадає у відчай. Поразку прийняв як невід’ємну складову професії і наголосив, що неможливо вигравати кожну ставку. Зрештою, такий самий підхід повинен бути і до покеру.