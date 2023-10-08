"Наспівав" на мільйони доларів: американський покерист із оксамитовим голосом

Талановита людина – талановита у всьому. Доведено Кейном Каласом, який, окрім покеру, будує успішну кар’єру співака та інвестора.

Якщо Кейна Каласа слухати із заплющеними очима, ніби потрапляєш на виступ молодого Френка Сінатри. Однак американець, який зачаровує своїм глибоким баритоном, встиг досягти успіху і у інтелектуальній грі.

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Кейн Калас виграв призовими в живому турнірному покері майже 2 мільйони доларів, але це ще квіточки. Якось він обдер як липку маститого Джейсона Куна в дорогій кеш-грі і за одну роздачу перевершив суму своїх загальних призових в МТТ. Ось він один із найбільших банків в історії телевізійного покеру:

Як давати собі раду із мільйонами, які приносить покер, Кейн Калас знає напевне. Американець займається інвестиціями, а частину грошей виділяє на власну творчість. Нещодавно Калас долучився до альбому "High Hopes" (Великі надії), де демонструє свої вокальні здібності спільно з іншими джазовими виконавцями.

Залишається лише здогадуватись, де цей 34-річний парубок знаходить час для усіх своїх захоплень. Адже цього літа, скажімо, щільно гріндив під час Світової серії покеру, де аж у 14-ти турнірах потрапив до призової зони. Вочевидь, здобуття першого браслета WSOP для Кейна Каласа – лише питання часу.