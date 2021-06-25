Річ у тому, що Шон відмовився платити 75 тисяч доларів, які програв у парі фіналісту WSOP ME Тоні Майлсу. Заклалися покеристи ще кілька років тому. За умовами суперечки, Тоні повинен був за три роки бодай раз пробитися до другого раунду популярного спортивного шоу "American Ninja Warrior".

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З першої спроби зробити це Майлзу не вдалося. Другий шанс він втратив через пандемію і от цього року Тоні знову пройшов кастинг на проект і таки пробився до другого раунду! Шон Діб утім знайшов лазівку, аби не платити борг.

Вся суть цього шоу у тому, щоб долати смугу перешкод. І от Майлзові не вдалося пройти усю смугу першого раунду – він не впорався з останньою перешкодою. Проте, завдяки швидкості проходження попередніх етапів, Тоні зумів потрапити до тридцятки найкращих атлетів і відтак стати учасником наступного раунду.

Умови парі виконані, тож Діб мав би заплатити Тоні 75 тисяч доларів. Та Шон сказав, що не робитиме цього, адже Майлз не пройшов смугу перешкод до кінця. Більше того, в підсумку Діб узагалі заблокував колегу у соцмережах, зробивши подальший діалог неможливим.

До честі Тоні Майлза, він вирішив не продовжувати порожню дискусію, а просто відправив Дібу 5 тисяч доларів та подякував за чудовий досвід отриманий під час участі у шоу.