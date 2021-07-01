Американські покеристи "роздеребанили" майже 300 тисяч доларів на одинадцятьох

Угоди на вирішальних стадіях покерних турнірів – не рідкість. Коли у змаганнях залишається небагато спортсменів вони домовляються поділити призовий фонд між собою і продовжити грати лише за трофей турніру.

Зазвичай, таке відбувається коли гру продовжують 2-3 покеристи, утім під час живого турніру RunGood Poker Series ME у США, гравці встановили своєрідний рекорд. Поділити призовий фонд вони вирішили ще навіть до того, як сформувався фінальний стіл!

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Усього бай-ін 575 доларів заплатив 161 гравець. Коли із них залишилося лише 11, Кайл Хіннеріхс, який був упевненим чіп-лідером запропонував порівну поділити призовий фонд. Як не дивно, усі учасники турніру погодилися на таку ідею. Відтак кожен із них отримав по 26 050 доларів.

Після цього спортсмени продовжили гру за чемпіонський перстень та квиток на турнір Pro-Am All-Stars Event, що відбудеться наприкінці року у Вегасі. Ці нагороди дісталися Фріману Кауфману. На момент поділу в нього був один із найкоротших стеків, та Фріману вдалося розкрутитися, коли з плечей впав тягар відповідальності.

До слова, для Кауфмана це був перший офіційний офлайн-турнір у житті! Досі він грав покер лише у домашніх іграх.