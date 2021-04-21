Американка виграла покерний турнір, попиваючи міцні коктейлі

Офлайн-покер у США, завдяки активній вакцинації населення, швидко оговтується від пандемії. У Лас-Вегасі відбулась чергова жива серія, де балом правили виключно жінки.

Ladies International Poker Series викликала чималий ажіотаж серед американських покеристок. 7 турнірів зібрали майже 1 300 входів, а 317 учасниць кинули виклик Головній події. Участь у Main event обійшлась кожній у 275 баксів, чемпіонці – дещо дорожче.

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Мікела Педретті, аби приборкати хвилювання, хильнула кілька міцних коктейлів на вирішальній стадії турніру. Упоравшись із зайвими емоціями, жінка із найбільшим стеком дотягла до топ-3, де учасниці подіуму вирішили укласти угоду. Дебютний трофей Мікели Педретті організатори оцінили майже у 12 тисяч доларів.