Американець заробив 737 тисяч доларів, розкрутившись майже з нуля у покерному турнірі

Черговою неймовірною історією успіху завершився один із найбільших регулярних онлайн-покерних турнірів – The Venom PKO.

Попри чималий бай-ін у 2 650 доларів, змагання зібрали аж 2 864 входи, що дозволило навіть перебити і без того вражаючий призовий фонд 5 000 000 баксів.

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Найбільший шматок цього пирога дістався американцеві під ніком "RyDo" і саме його перемогу в турнірі інакше ніж дивом – не назвеш. Усе тому, що коли в грі залишалося усього 5 покеристів у стеку RyDo було тільки 3,2 великих блайнда! Коли ж американець якимось неймовірним чином таки пробився у хедз-ап, він мав у 5 (!) разів менше фішок, ніж його опонент Ігнасіо "TIKITAKA11" Морон Чаверо. Та навіть таке відставання вже не могло зупинити RyDo.

Американець виграв турнір і заробив вражаючі 737 тисяч доларів призових (236 тисяч з них – це баунті). Такий тріумф став для RyDo справжньою винагородою за старання і вміння не здаватися. Адже досі, він відіграв 3000 турнірів із загальним мінусом у 36 тисяч баксів.