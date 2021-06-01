Бай-ін у турнір коштував 10,3 тисячі баксів. 101 вхід дозволив трохи перебити гарантію в мільйон "зелених".

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Не дивно, що компанія зібралася іменита. До призової зони потрапили такі акули як Жаоу Вієра, Сем Грінвуд, Ніклас Астедт, а бабл-боєм став Алі Імсіровіч.

Приємно, що усю цю компанію випередив Роман Морозюк. Українець посів десяте місце й заробив 26,5 тисяч "зелених".

Четверту позицію посів фін Самуель Вусден — майже 81 тисяча доларів. Третім став американець Еліо Фокс, отримавши понад 117 тисяч баксів. У фінальному хедз-апі Фоксен переміг Саймона Метсона. Віце-чемпіон заробив 168 тисяч доларів.

Алекс же ж, окрім звання тріумфатора, отримав 252 тисячі "зелених"! Цікаво, що наречена Фоксена Крістен Бікнел також потрапила у призи цього турніру. Вона посіла 15 сходинку і принесла у сімейний бюджет 21,5 тисячу доларів.