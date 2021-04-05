Американець із рідкісним захворюванням здійснив мрію, вигравши покерний турнір

Девід Хендрікс із красномовним прізвиськом "Атомна бомба" став справжнім героєм живої серії Pearl River Poker Open у США.

30-річний Хендрікс страждає від рідкісного генетичного захворювання – спінальної м'язової атрофії. Вона проявляється у дуже ранньому віці і у більшості випадків швидко призводить до летальних наслідків.

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Проте, у свої 30 Девід – найстарший чоловік із таким діагнозом в Америці. За його ж словами, так довго і успішно боротися з хворобою йому вдається, з-поміж іншого, завдяки улюбленому заняттю – покеру.

Не маючи змоги займатися ігровими видами спорту, в 14 років Хендрікс придбав у книжковому магазині "Супер систему" Дойла Брансона і це змінило його життя:

Я ніколи не забуду той день. Адже тоді я знайшов справу, якою не просто міг займатися, але й робити це настільки ж добре, як будь-хто інший. Коли я сиджу за покерним столом у своєму візку, то відчуваю, що знаходжуся саме в тому місці, де повинен бути. Тут я неначе вдома.



Девід із групою підтримки / фото: pokernews

Девід став постійним учасником приватних ігор та регулярних турнірів у своєму регіоні. А роль покерного менеджера Хендіркса взяла на себе його 73-річна бабуся, яка возить Девіда на усі турніри та допомагає з організаційними моментами. Та крім того, покериста підтримують ще багато родичів та друзів, які ледве стримували сльози після його тріумфу.

Хендрікс здолав поле із 264 учасників, виграв 6 тисяч доларів і красномовно довів, що ніякий діагноз не є вироком для людини, що має мету.