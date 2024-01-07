Посмішка фортуни на 100 000 доларів: відомий покерист ощасливив мешканку Техасу

Король хедз-апу Даг Полк, як і обіцяв, розіграв крутий приз серед відвідувачів покерного клубу, який належить йому і ще кільком партнерам. Шестизначна сума дісталась покеристці Тунзі Нґуєн.

Відомий гравець, стрімер, а віднедавна і співвласник покерного клубу Дуглас Полк своєю легкою рукою ощасливив жінку, яка частенько навідується до його закладу. На початку нового року у Lodge Card Club відбувся розіграш, переможець якого отримав 100 000 доларів готівкою.

Читайте також Більше, ніж ви думаєте: неймовірні виграші в історії турнірного покеру

Акція для клієнтів клубу тривала цілий місяця, вподовж якого найбільш активні гравці отримували своєрідні лотерейні квитки – що більше накопичували в одних руках, тим вищими були шанси виграти головний приз. Фортуна зрештою посміхнулась жительці Остіна Тунзі Нґуєн.

Тріумфальний момент жінка, до слова, пропустила. У той час, як Даг Полк чаклував над барабаном, Тунга старанно підкорювала кеш-гру на лімітах 1/3 долари за блайнд. Тепер, вочевидь, матиме змогу похайролерити, або ж добряче відсвяткувати.



Тунга Нґуєн і Даг Полк / Фото PokerNews

Ще десятеро учасників розіграшу отримали по 500 баксів готівкою, інші 10 гравців – річне членство в клубі Дага Полка.