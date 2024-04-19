Найпопулярніше покерне відео в історії – вас здивує скільки заробив автор

Александер Зейбт не так давно став однією з найяскравіших зірок покеру. Попри те, що він не має за спиною визначних результатів, німець є найпопулярнішим покерним блогером у світі.

Канал Александера на YouTube став узагалі першим в історії на покерну тематику, що отримав один мільйон підписників. А от найпопулярніше відео Зейбта зібрало понад 100 мільйонів переглядів. Саме цей ролик нещодавно підійняв хвилю інтересу в покерній спільноті. Усе тому, що на нього звернув увагу інший зірковий покерист Айзек Хекстон.

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Що тут відбувається? Це, мабуть, найпопулярніший покерний ролик усіх часів. У ньому герой фактично розповідає про роздачу, в якій він рейзить з J-J, отримує п'ять коллів, флоп 10-5-2, чек-рейзить, ставить тьорн і виграє банк 70 вб без шоудауну,

– описує Айзек відео.

У Хекстона та чималої кількості покеристів у коментарях викликало неабияке здивування те, що настільки просте, здавалося б, відео набрало 103 мільйони переглядів.

Тож, Александер Зейбт вирішив опублікувати усю аналітику відео, що стало вірусним. Головна запорука успіху – воно ідеально підійшло алгоритмам YouTube. 95% переглядів ролик отримав з рекомендацій самої платформи. Дивилися його здебільшого чоловіки (86,6%) у віці 18-24 роки (38,5%).

Зейбт також розповів, що ролик приніс йому лише близько 3 тисяч доларів заробітку. Адже відео форматі Shorts на YouTube мають значно нижчу монетизацію, ніж довгі ролики.

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