У покері лише дівчата: американська актриса Джуліанна Гаф виграла Poker Power Ladies

Участь знаменитостей у покерних турнірах не є чимось новим. Актори, музиканти та спортсмени регулярно грають на Світовій серії, а також беруть участь у розважальних покерних шоу.

Актриса Джуліанна Гаф, яка дебютувала у фільмі "Гаррі Поттер і філософський камінь", виграла перший у своєму житті покерний турнір. У ньому змагалися жінки, які досягли успіху в різних сферах бізнесу.

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Домашня гра проводилася у партнерстві з компанією Poker Power у помешканні професорки та бізнес-консультанта Нью-Йоркського університету Сьюзі Велч. У затишній атмосфері за покерним столом грали засновниця Poker Power Дженні Джаст, актриса Америка Феррера, дизайнерка Ребекка Мінкофф, продюсерка Дезіре Грубер та інші відомі жінки.

Мільярдерка Дженні Джаст заснувала свою компанію Poker Power, щоб залучити якомога більше жінок до покеру. На заняттях їм пояснюють правила гри та базові стратегії. Головна мета – навчити жінок грати та використовувати деякі з цих навичок в інших сферах життя. Завдяки Poker Power вдалося залучити до покеру понад 32 000 жінок із 40 країн світу.

Джуліанна Гаф зібрала всі фішки турніру / Фото people.com

Повертаючись до турніру Poker Power Ladies, у ньому вся слава переможниці дісталася американській актрисі, співачці та танцівниці Джуліанні Гаф. Вона отримала широку популярність завдяки телепроєкту "Танці з зірками", в якому перемагала двічі. Хто знає, можливо зовсім скоро Джуліанна зважиться зіграти в офіційних змаганнях з покеру.