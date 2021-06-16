88 браслетів і турнір за 250 тисяч доларів: оголосили офіційний календар WSOP 2021

Світова серія покеру повертається до звичного живого формату після 26-місячної паузи. Уже 30 вересня покерна еліта та десятки тисяч любителів з’їдуться до Лас-Вегаса, аби взяти участь у найпрестижнішому інтелектуальному фестивалі.

Організатори пропонують позмагатись за 88 золотих браслетів. А вишенькою на торті буде боротьба за титул чемпіона світу у Головній події з бай-іном 10 000 доларів. Main Event розпочнеться 4 листопада, а дебют турніру розіб’ють на 4 стартові дні. Чемпіон світу визначиться 17 листопада і стане мультимільйонером.

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Чималий інтерес прогнозовано викличе ще один турнір, який дозволить добряче набити кишені. Вже в дебюті серії на покеристів чекає івент "The Reunion" зі скромним бай-іном у 500 доларів і гарантією аж у 5 000 000 доларів. Буде чим зайнятись на WSOP і досвідченим професіоналам. 64 покеристи побатляться у класичному хедз-ап турнірі із внеском 25 000 доларів.

Світова серія покеру / wsop.com

Не будуть зайвими на фестивалі і покерні товстосуми. Вони вийдуть на арену після завершення Головної події і поборються за солідні призові у кількох івентах хайролерів. Це і турнір з Омахи з бай-іном 50 000 доларів, і баталії з Холдему за 50, 100 і 250 тисяч доларів. Триватиме WSOP 2021 майже 2 місяці – до 23 листопада.