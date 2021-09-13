Бай-ін у Main Event становив 5 000 доларів, але це не завадило зібрати поле із 4 092 входів. Інвестиції були того варті, адже десятки гравців отримали круті призові, а четверо найкращих завершили турнір доларовими мільйонерами.

Читайте також: PokerMatch влаштовує нові перегони: любителів Віндфолл-турнірів чекає 50 000 гривень

Семизначний приз дістався, зокрема, єдиній жінці за фінальним столом Крістіні Ду. Мати двох дітей фінішувала на четвертій сходинці і принесла у сім’ю 1 072 405 доларів. Слідом за канадійкою із дистанції зійшов відомий російський регуляр Микита Кузнєцов (1 430 073 доларів призових).

Долю титулу, власник якого носитиме звання чемпіона світу з покеру, вирішили Олексій Вандишев та Едсон Цуцумі. Дуель росіянина і бразильця тривала більше години, впродовж цього часу у суперників були практично рівні стеки.

Напружений двобій звершив підступний кулер – хлопці виставились до флопу із кишеньковими парами. 10-10 Вандишева не знайшли супротиву збоку 7-7 Цуцумі. Старання чемпіона світу оцінили у 2 543 072 долари, бразилець отримав – 1 907 034 бакси.