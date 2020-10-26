121 турнір з Холдему та Китайського покеру чекає своїх чемпіонів!

З 6 по 29 листопада на PokerMatch пройде найграндіозніша подія року — Кубок України з онлайн-покеру! Прихильники турнірних баталій зможуть взяти участь у 121 івенті з Безлімітного Холдему й OFC та позмагатися за частину від загального призового фонду в 25 000 000 гривень!

Щоденна програма складається з п'яти турнірів, що мають гарантії до 1 000 000 гривень. Перші два з них носять статус "тренувальних", а три останніх дають можливість завоювати титул чемпіона одного з міст України! Всіх чемпіонів чекають медалі, кубки та почесні грамоти від Всеукраїнської федерації спортивного покеру.

Крім турнірів з бай-іном від 1 гривні, на спортсменів чекають і додаткові акції. Кожен із вас зможе проявити себе відразу в двох Турніроманіях із призовим фондом 600 000 гривень, вибороти статус найкращого гравця й отримати на рахунок 55 000 гривень! Є за що поборотися, чи не так?

Всі івенти серії пройдуть у вже знайомому форматі з ре-ентрі, без ребаїв і аддонів, з обмеженням у 5 входів. Ну а ті гравці, які зареєструються до старту турніру, отримають стек на 10% більший за стандартний!

Заінтриговані? Тоді знайомтеся з розкладом і умовами серії на офіційній сторінці PokerMatch і починайте підготовку! На кону величезні призові та престижні трофеї!

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