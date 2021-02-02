209 тисяч доларів за 7 годин: Полк продовжує розоряти Негреану

Головний покерний хедз-ап поєдинок наших днів між Дагом Полком і Даніелем Негреану невпинно добігає свого завершення.

35 сесія матча стала рекордною. Суперники провели "за столом" аж 7 годин, зігравши 2000 роздач.

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Кожен з покеристів отримав винагороду за таку працездатність. Полк забрав у суперника ще 209 тисяч доларів, а Негреану впритул наблизився до того, аби відмучитися і нарешті завершити протистояння.

Принциповим опонентам залишилося зіграти усього 1700 роздач, тож, ймовірно, на вболівальників чекає завершальна сесія поєдинку. Перед нею Даг Полк має, м’яко кажучи, комфортну перевагу у майже мільйон баксів!