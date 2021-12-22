Двоє друзяк із Лондона придбали лотерейний квиток в одному із магазинів Лондона і зірвали справжній джек-пот – 4 мільйони фунтів, або ж 5,3 мільйони доларів.

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Марк і Джон не встигли визначитись куди потратять фантастичну суму, як потрапили у лапи полісменів. Річ у тім, що горе-мільйонери придбали лотерейний квиток із краденої кредитної картки. А оскільки на вулиці 21 століття, ідентифікувати злочинців вдалось без зайвих труднощів.

Марк Гудрам та Джон Вотсон стали героями яскравого сюжету, завдяки камерам спостереження безпосередньо на місці злочину. А уже незабаром дует невдах давав покази у поліцейському відділі. Довго пробивати по базі Марка і Джона правоохоронцям не довелось, у їх руки потрапили справжні рецидивісти. У кожного за спиною десятки судимостей. Черговий запис у трудовій книжці хлопців – півтора роки позбавлення волі.