Зряча феміда: покерист виграв роздачу, викинувши карти у відбій

В одному із турнірів EPT Cyprus відбувся контроверсійний епізод, який багатьом відкрив очі на тонкощі правил покеру. Гравець через власну неуважність уже попрощався із фішками, але несподівано забрав банк.

Незнання покерних правил не знімає відповідальності за хибні рішення. Така покерна інтерпретація латинської сентенції ледве не коштувала солідного банку Маану Ель Хашему.

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Ліванець, який брав участь у турнірі хайролерів (бай-ін 2 200 доларів) на EPT Cyprus, в одній із роздач, чи то перехвилювався, чи то недогледів, але викинув у відбій виграшну комбінацію. На дошці 3-2-8-7-J Ель Хашем зібрав сет двійок із двома кишеньковими "гусками", утім замість трьох червових карт на столі нарахував чотири. Його суперник Мерьєн ван Роодж, який оголосив ол-ін на рівері, показав пару королів з руки, один із яких був червовим.

Ліванець, утім, побачивши ефемерний флеш в опонента, макнув власну руку сорочкою догори. На щастя для Ель Хашема, покерна феміда у ситуації розібралась. До столу запросили турнірного директора EPT Тобі Стоуна, який нагадав, що в разі оголошення ол-іна і кола, обидва учасники роздачі повинні показати власні карти. Зрештою банк відправився на бокс неуважного ліванця.

Цей інцидент прокоментували кілька фахівців і констатували, що рішення Тобі Стоуна було цілком слушним. А от Маану Ель Хашему не завадить підчитати покерні правила, раз вже грає турніри за 2 200 доларів.