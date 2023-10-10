"Викопав" справжній скарб: золотошукач з Аляски зіграє в турнір з гарантією 40 000 000 доларів

Покерний любитель Даніель Гілпін приєднався до когорти щасливих кваліфеєрів, які візьмуть участь в івенті за 10 400 доларів. Американець вірить, що зможе докорінно змінити своє життя.

В грудні цього року в Лас-Вегасі відбудеться грандіозний покерний івент. Організатори Світового покерного туру WPT виділили 40 000 000 доларів для майстрів хайролу – бай-ін у турнір становить 10 400 баксів. Утім, не всім доведеться інвестувати в цю подію такі грубі гроші.

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Даніель Гілпін, як і ще кілька аматорів, успішно здолав сито кваліфікації і отримав квиток на турнір, який може змінити його життя. Мешканець Нома, що на Алясці, колись займався золотовидобуванням. Зараз чоловік насолоджується заслуженою пенсією і має вдосталь часу, аби вдосконалювати свою майстерність в улюбленій грі.

Я грав у покер переважно тут, у місті. Пригадую, як у 2006 році виграв поїздку до Лас-Вегаса на три дні із авіаквитком та проживанням у готелі. Зіграв у сателіт за 100 доларів в рамках Ultimate Poker Challenge, пробився в турнір з 650 баксів і посів там 5 місце (3 137 призових). Мене навіть по ТБ тоді показували, – розповідає Даніель.

Серйозною мотивацією, зізнається Гілпін, для нього став успіх покерної попелюшки Кріса Манімейкера, який у 2003 році транслювали по ТБ. Даніель тверезо оцінює власні шанси, розуміючи, що повторити таку казку, вочевидь, не вдасться. Утім зараз отримав унікальну можливість змінити власне життя і вирватись з глушини, де прожив вже кілька десятків років. Тож із нетерпінням чекає 12-го грудня, коли стартує WPT World Championship. Переможець турнір стане доларовим мільйонером.