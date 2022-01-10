Зірковий американець скористався пасивністю колег і оформив 6-значні призові

Покеристи-багатії сильно образили організаторів заключного турніру хайролерської серії у Лас-Вегасі. Турнір за 15 000 доларів зібрав лише 26 входів, чим скористався американець Алекс Фоксен.

Серія, яка вмістила у себе 4 дорогих турніри, повністю не виправдала сподівання організаторів PokerGo Tour. Один із івентів не дотягнув навіть до 3 десятків входів.

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Зважаючи на мілке ігрове поле, у призи турніру з бай-іном 15 000 доларів потрапили лише 4 найкращих. Протягнути свій стек у бабл, зокрема, вдалось легендарному Еріку Сайделу. Власник 9 браслетів WSOP замкнув призовий квартет із виплатою 39 000 доларів. Слідом відпочивати пішов ще один американець Стівен Грейді, якого кулернув майбутній чемпіон.

Алекс Фоксен прийняв кишенькові 10-10 суперника із A-Q і довів справу до хедз-апу. Покеристи, яким і без того не довелось сильно напружуватись, обійшлись без фінальної дуелі. Хлопці поділили гроші по ICM. Відтак, 134 980 доларів дістались Майклу Вангу, а трофей і 153 610 баксів до свого активу записав Алекс Фоксен.